شكرا لقرائتكم رئيس الخطوط القطرية: قد نسرح 20% من موظفينا ونبيع بعض طائراتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية أكبر الباكر إنه ربما يتم تسريح ما يقل عن 20% من موظفي المجموعة، معتبرا أنه من الصعب القول متى ستعود الشركة لتحقيق ربحية بسبب الجائحة.

وفي حين كشف أن "الخطوط القطرية" ستقدم على بيع 5 طائرات 737 ماكس جرى تسلمها بالفعل، قال إن الشركة تجري محادثات مع إيرباص وبوينغ لإرجاء جميع تسليمات الطائرات المعلقة.

وقف رحلات 10 طائرات إيرباص "أيه 380"

وحذر من أنه :"قد يتم إلغاء طلبيات شراء طائرات إذا لم توافق شركات صناعة الطائرات على تأجيل عمليات تسليم".

وشدد على أن الشركة لن تمارس أعمالا في المستقبل مع أي شركة لصناعة الطائرات تجعل من الصعب تأجيل تسليم طائرات.

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إلى ذلك، أوضح أن الشركة ستبقي على أسطولها المكون من 10 طائرات إيرباص إيه380 دون تحليق حتى الفترة من منتصف إلى أواخر 2021. وقال: "بعض طياري الطائرة إيه380 سيقومون بقيادة رحلات للطائرة إيه350".

"القطرية" تبحث التمويل المصرفي

وبينما أشار إلى أن الشركة لم تطلب من الحكومة القطرية أي دعم بعد، أفاد:"ما زلنا نستخدم الاحتياطي النقدي للعمليات، ونفحص أدوات مختلفة من بينها التمويل المصرفي".

وتابع قائلا: "نشعر بالرضا إزاء الاستثمارات في شركات طيران أخرى، وسنواصل الشراكة مع لاتام العاملة في أميركا الجنوبية"، مؤكداً أن لاتام ستتعافى على نحو أكثر قوة.

بالمقلب الآخر، شدد على أنه لا نخطط حاليا لشراء حصص في شركات طيران أخرى.

وعلى صعيد أعداد الركاب، ذكر أن الشركة نقلت 1.8 مليون راكب منذ مارس.