شكرا لقرائتكم بالعناية المركزة.. تدهور صحة الفنانة رجاء الجداوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تدهورت صحة الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، التي تعالج بمستشفى أبو خليفة للعزل في الإسماعيلية شرق القاهرة، من فيروس كورونا فجر الثلاثاء.
وقال مصدر طبي من داخل المستشفى لـ"العربية.نت" إن الجداوي شعرت فجر الثلاثاء بضيق شديد في التنفس مع ارتفاع درجة حرارتها وصداع ودوخة، وتبين أن نسبة الأوكسجين في الدم أقل من 90%، مضيفاً أن الأمر استلزم نقلها للعناية المركزة ووضعها على جهاز التنفس.
يذكر أن ابنة الجداوي الوحيدة، أميرة حسن مختار، كانت قد ذكرت مساء الاثنين أن والدتها تعاني من ارتفاع درجة حرارتها منذ دخولها المستشفى، مشيرة إلى استمرار التأرجح في درجة الحرارة التي ترتفع ثم تنخفض باستمرار.
في سياق متصل كشفت نتيجة أول تحاليل خاصة بالفنانة بعد مرور عدة أيام على نقلها إلى المستشفى إيجابية العينة واستمرار تواجد الفيروس.
وكانت الجداوي قد شعرت بأعراض كورونا عقب انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أذيع في رمضان الماضي، وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل تبين إيجابية العينة وثبوت إصابتها بالفيروس.
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