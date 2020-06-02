الرئيس الأمريكي غاضب من الكشف عن اختباؤه في القبو المحصن.. وباسم يوسف يسخر منه: «الرئيس المزيف والمعتوه أبو ترامب البغدادي»

ذكرت وسائل إعلامية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان غاضباً بعدما تم الكشف عن اختباؤه في القبو المحصن بالبيت الأبيض خلال الاحتجاجات التي شهدتها محيط مقر الرئاسة احتجاجاً على مقتل جورج فلويد.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن مصدر مطلع قوله إن ترامب غضب بشدة من الأنباء التي كشفت عن اختباؤه في القبو المحصن بالبيت الأبيض.

وأضاف المصدر أن ترامب كان يرغب في الظهور في أماكن الاحتجاجات، وهو ما دفعه للخروج لالتقاط صورة أمام كنيسة سانت جون القريبة من البيت الأبيض، والتي سبقها استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع لتطهير المنطقة من المتظاهرين السلميين.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي أعرب عن إحباطه من أنه تم تصويره على أنه قلق من الاحتجاجات خارج البيت الأبيض واختبأ تحت الأرض في القبو المحصن "حيث بدا ضعيفاً".

ووسط حراسة أمنية مشددة، توجه ترامب، أمس الإثنين، سيراً إلى كنيسة سانت جون، التي طالتها أعمال تخريب ليل الأحد.

ووقف ترامب أمام الكنيسة لالتقاط الصور رافعاً الكتاب المقدس، قائلاً “لدينا دولة عظيمة”.

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ونقلت الشبكة الإخبارية عن مصادر لها أنه تم نقل ترامب وزوجته ميلانيا وابنهما بارون إلى القبو المحصن في ظل الاحتجاجات خارج البيت الأبيض مساء الجمعة.

باسم يوسف يسخر من ترامب

وشن الإعلامي الساخر باسم يوسف، هجوماً حاداً على ترامب، مطالبا إياه بالاستقالة، بسبب طريقة تعامله مع احتجاجات جورج فلويد.

وكتب باسم يوسف عدد من التغريدات، عبر حسابه على تويتر، رد فيها على تغريدات ترامب، حيث قال إن "الولايات المتحدة الأمريكية والعالم يستحقون شخصا أفضل من هذا المعتوه"، على حد تعبيره.

ورد الإعلامي على تغريدة لترامب أعلن فيها أنه سيدلي بتصريحات من حديقة "روز جاردن" بالبيت الأبيض، حيث قال له: "يجب أن تدلي بخطاب استقالتك يا أحمق".

كما وصف باسم يوسف ترامب بـ "الرئيس المزيف"، بعدما كتب الرئيس الأمريكي جملته الشهيرة "أخبار مزيفة" والتي يستخدمها للهجوم على وسائل الإعلام الأمريكية متهماً إياها بنشر أخبار كاذبة عنه.

وعلّق باسم يوسف على صورة ترامب وهو يرفع الكتاب المقدس أمام كنيسة القديس جون، حيث قال: "أبو ترامب البغدادي"، مشبها ترامب بزعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي.