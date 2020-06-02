الاتحاد الأوروبي يبدي صدمته إزاء "الاستخدام المفرط" للقوة في قضية فلويد

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بروكسل: عبر الاتحاد الأوروبي عن صدمته لوفاة الأميركي الأسود جورج فلويد الذي قضى اختناقا اثناء قيام شرطي أبيض باعتقاله، وأبدى أسفه "للاستخدام المفرط" للقوة من قبل رجال الشرطة كما أعلن وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل الثلاثاء.
وقال الإسباني جوزيب بوريل خلال مؤتمر صحافي في بروكسل "هنا في أوروبا، على غرار شعب الولايات المتحدة، نحن مصدومون إزاء وفاة جورج فلويد. أعتقد أن كل المجتمعات يجب أن تبقى متيقظة أمام الاستخدام المفرط للقوة" من قبل قوات الأمن.
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