شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بنى سويف يتقدم بسؤال بشأن عدم تحويل المستشفى المركزى لعزل رغم صدور قرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب علي بدر، بسؤال، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن عدم تشغيل مستشفى بني سويف التخصصي بمحافظة بني سويف مستشفى عزل صحى لمواجهة فيروس كورونا، متسائلا عن سبب تعطيل تنفيذ القرار الصادر بشأن تحويل المستشفى عزل حتى الآن وفى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد مما يعنى أن عدم تنفيذ القرار يساهم فى تعريض حياة بعض المصابين للخطر، فى الوقت الذى تبذل الدولة جهودا كبيرة لضمان الخروج الآمن من هذه الأزمة وضمان عدم تفشي الوباء فى المجتمع خلال الفترة المقبلة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن جميع الإمكانيات والمستلزمات الطبية بالمستشفى لخدمة جميع أبناء المحافظة متوفرة، ولكن لم يتم تنفيذ قرار البدء في تشغيل مستشفى بنى سويف التخصصي كمستشفى عزل، وذلك على الرغم من المعاناة الكبيرة للمواطنين وحاجتهم الماسة لإمكانيات المستشفى لمواجه فيروس كورونا، مؤكدا أن تضافر الجهود خلال الفترة الحالية هو السبيل الوحيد لضمان الخروج الآمن وعدم تفشي الفيروس فى المجتمع.

وشدد عضو البرلمان، على ضرورة البت فى تفعيل القرارات الصادرة بشأن البينة الصحية خلال الفترة الحالية، لتحقيق الاستفادة القصوى من الجهود التى تبذلها والخطوات التى تتخذها الحكومة على أرض الواقع بشأن الفترة الحرجة التى تمر بها البلاد الخاصة بفيروس كورونا.

ووفقا لنص المادة 199 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويجب أن يكون السؤال فى أمر من الأمور ذات الأهمية العامة ولا يكون متعلقا بمصلحة خاصة، أو تكون له صفة شخصية. كما يجب أن يكون السؤال واضحا مقصورا على الأمور المراد الاستفهام عنها دون أى تعليق، وأن يكون خاليا من العبارات غير اللائقة.