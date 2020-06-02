شكرا لقرائتكم خبر عن صور..رئيس تضامن النواب: اهتمام غير مسبوق بحقوق ذوى الإعاقة فى عهد السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن الدولة أولت اهتماما غير مسبوق منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى بالأشخاص ذوى الإعاقة، وفى هذا الصدد تم إعلان 2018 عام لهم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الاعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع موازنة المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة للعام المالى الجديد 2020/2021.

وأضاف القصبى، أنه على الجانب التشريعى فأن البرلمان كان داعمًا أيضا لحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة منذ اللحظة الأولى، وكانت مشهد موافقة أعضاء مجلس النواب على قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر، تاريخى بكل المقاييس، والتى جاءت بعد شرح القانون فى القاعة حيث وقف جميع أعضاء المجلس معلنا موافقته على التشريع الجديد انتصار لحقوق أكثر من 12 مليون من أبنائنا من ذوى الإعاقة.

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وتابع القصبى، أنه بعد صدور قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى ثم لائحته التنفيذية، كان البرلمان أمام نص المادة 214 الدستورية الخاصة بتنظيم القانون للمجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة، ليتم إصدار القانون 11 لسنة 2019، لتكتمل بذلك المنظومة التشريعية الداعمة لذوى الاعاقة.

وطالب رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، وزارة المالية بتعديل مسمى المجلس القومى لشؤون الاعاقة، ليكون المجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة وذلك فى مشروع الموازنة، التزاما بالقانون رقم 11 لسنة 2019 والتى نت المادة الثانية منه على أن يحل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، محل المجلس القومى لشؤون الإعاقة المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء، وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.

