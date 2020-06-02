شكرا لقرائتكم خبر عن غرف ضيقة و8 حمامات لخدمة 72 عاملا.. تفاصيل انتهاك قطر للعمال الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح عامل يدعى نوح أنهى تعاقده مؤخرا فى دولة قطر انتهاكات حقوق العمالة التى تنفذها السلطات القطرية، حيث كشف فى مقال نشره مؤخرا فى موقع "Migrant Rights" المعني بحقوق العمالة الأجنبية والمهاجرين، وفيما يلى أهم النقاط التى تصف الوضع المأساوى للعمالة المهاجرة فى قطر كما وردت في المقال :

1-يقول نوح إنه كان يتقاسم غرفة نوم واحدة لا تزيد مساحتها عن 20 مترا مربعا مع 4 أشخاص آخرين.

2- كان يضطر هو وجيرانه في الغرفة إلى النهوض بصعوبة والمرور عبر اثنين إلى ثلاثة من زملائه للوصول إلى حيث تتواجد خزانة ملابسه في الحيز الضيق المتبقي لكي يرتدي ملابسه استعدادًا للتوجه إلى العمل.

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3- عدد مقصورات الاستحمام 8 فقط بدورات المياه مخصصة لخدمة 72 عاملا يتجهون لأعمالهم في نفس الموعد تقريبًا

4- المساكن العمالية، التي تغطي المنطقة الصناعية بالكامل، كان يقيم فيها ما بين 8 إلى 10 عمال داخل غرف أصغر حجما وفي أحوال صحية مؤسفة.