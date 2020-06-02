شكرا لقرائتكم خبر عن تضامن النواب توافق على تخصيص 23.1 مليون جنيه موازنة للقومى لشؤون الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع موازنة المجلس القومى لشؤون الإعاقة للعام المالى الجديد 2020/2021 والتى بلغت جملتها 23 مليون و114 ألف جنيه مقابل 16 مليون و197 ألف جنية العام الجارى 2019/2020.

وقدرت جملة الأجور وتعويضات العاملين بنحو 4 ملايين و204 ألف جنيه مقابل 4 ملايين و412 ألف جنيه العام الجارى، فيما قدر بند شراء السلع والخدمات بـ2 مليون العام الجديد مقابل 2 مليون و175 ألف جنيه العام الجارى 2019/ 2020.

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كما بلغت مخصصات شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) للعام المالى الجديد 2020/2021 بـ16 مليونا 400 ألف جنيه مقابل 9 ملايين جنيه العام الجارى.

جاء ذلك بعد إشادة برلمانية بدور المجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة، حيث أكد الدكتور عبد الهادى القصبى على الدور الهام للمجلس فى دعم الأشخاص ذوى الاعاقة، مؤكدأً استعداد المجلس لتقديم أى دعم لهم بما يمكنهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وسبق وأقر المجلس التشريعات اللازمة.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور عبد الهادى القصبي، أن اللجنة راعت خلال اجتماعاتها التى تناقش فيها مشروعات الموازنه، كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية، وتم تقسيم التواجد النيابى بما يكفى الأداء المهم مع ترك مساحات للضيوف من ممثلى المجالس المختلفة ووزراتى المالية والتخطيط.