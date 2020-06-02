شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاكات تميم.. تقرير يكشف معاناة السجناء وتفشى كورونا فى سجون قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت مؤسسة ماعت، تقريرا بالفيديو يكشف عن حجم الأزمات التي تشهدها قطر في ظل أزمة تفشي كورونا، والتي وصلت الى تفشي الوباء في سجون الدوحة، وخاصة في سجن قطر المركزي، وذلك بعد انتقادات العديد من المنظمات الدوحة لنظام تميم على ما يقوم به من استمرار لنهج الانتهاكات وترك أبناء شعبه يعانون في ظل هذه الأزمة العالمية.

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وأضاف التقرير، أن المحجوزين في سجن قطر المركزي، لا يستطيعون الحصول على الرعاية الصحية الجيدة، وهو ما تسبب في تفشي الوباء بين المسجونين، وأدي ذلك إلى تزايد الأعداد المصابة في تلك السجون، وهو ما اثار غضب العديد من القطريين لعدم وجود حلول من النظام القطري في ذلك.

ورصد التقرير، آراء العديد من القطريين الغاضبين من تلك التصرفات التي يقوم به النظام وترك ابناء الشعب في معاناة، وهو ما جعل قطر الاولي عالميا في ارتفاع نسب الاصابة بفيروس كورونا ، وذلك بحسبب نسب السكان في الاماراة.