بنجلاديش تسجل أول وفاة مرتبطة بكورونا في مخيم للروهينجا

محمد اسماعيل - القاهرة - دكا- (د ب أ):

أفاد مسؤولون في بنجلاديش، الثلاثاء، بتسجيل أول حالة وفاة مرتبطة بكورونا في مخيم ضخم للاجئين، يقع بمنطقة كوكس بازار جنوب شرقي البلاد.

وقال محبوب الرحمن، رئيس الخدمات الصحية بالمنطقة، إن رجلا عمره 71 عاما من الروهينجا توفي في وقت مبكر صباح اليوم الثلاثاء بعد يومين من تأكد إصابته بفيروس كورونا داخل مركز عزل تديره جمعية خيرية في مخيم كوتوبالونج للاجئين.

وأضاف أن الرجل دفن في مقبرة داخل المخيم، وفقا لبروتوكول منظمة الصحة العالمية.

وفي 14 مايو، سجلت بنجلاديش التي تقع في جنوب آسيا، أول حالتي إصابة بالفيروس في مخيم كوتوبالونج، الذي يقيم به أكثر من 700 ألف من أصل مليون من أقلية الروهينجا المسلمة يعيشون في البلاد بعد فرارهم من الاضطهاد في ميانمار المجاورة ذات الأغلبية البوذية.

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وقال أبو توهان بهويان، منسق الخدمات الصحية في مخيم اللاجئين، إنه تم عزل تسعة من أفراد أسرة الرجل بعد وفاته.

وأضاف أنه تأكدت إصابة 30 شخصا حتى الآن بفيروس كورونا داخل المخيم، الذي لا يزال يخضع للإغلاق مع السماح فقط لعمال الإغاثة الطارئة بالدخول.

وخففت بنجلاديش، وهي واحدة من أكثر الدول كثافة سكانية في العالم، حيث يقطنها أكثر من 160 مليون نسمة، الإغلاق على الصعيد الوطني أمس الأول الأحد، بعد أن تم فرضه لأكثر من تسعة أسابيع للحد من تفشي الفيروس.

وسجلت البلاد أكثر من 50 ألف حالة إصابة، مع 709 وفاة منذ الإبلاغ عن الحالات الثلاث الأولى بها في 8 مارس.