أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

وصلت أسعار الذهب ارتفاعها في مصر لليوم الثاني على التوالي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث زاد الجرام بنحو 4 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 767 جنيهًا مقابل 763 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 657 جنيهًا، وعيار 24 نحو 877 جنيهًا، والجنيه الذهب 6136 جنيهًا.

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وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، إذ زادت الآمال في تعاف تدريجي للنمو الاقتصادي عقب تخفيف إجراءات العزل العام، لكن تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين واحتجاجات في الولايات المتحدة، تثير مخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا، يكبح الخسائر، بحسب وكالة رويترز.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1737.16 دولار للأوقية بحلول الساعة 0633 بتوقيت جرينتش.

وكانت أسعار الذهب في مصر ارتفعت بشكل طفيف، خلال تعاملات أمس الاثنين، ليزيد الجرا بنحو جنيهًا واحدا.