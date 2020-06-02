في يوم واحد.. تحرير 3 آلاف مخالفة مرورية بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بالطرق والمحـاور، بالتنسيق مع جميع الإدارات بمديريات الأمن بالمحافظات، لتحقيق الانضباط وتطبيق القانون واللوائح على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم. وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 3447 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 759 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 148 مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير، 16 دراجة نارية مخالفة، 4 مخالفات مواقف عشوائية، 42 مخالفة شروط الترخيص. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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