الكويت: 6 وفيات و887 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الثلاثاء، تسجيل ست حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض "كوفيد-19" في البلاد إلى 226 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي اليوم، إنه تم تسجيل 887 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 28649 حالة.

ولفت إلى أن 187 مصابا يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق الثلاثاء أن 1382 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 14,281.