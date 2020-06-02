"مستعد للتضحية بروحي".. طبيب فلسطيني ينضم لمستشفى "عزل كورونا" بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر– محمد محروس:

أعلن مستشفى إسنا التخصصي المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، انضمام الطبيب الفلسطيني الجنسية عارف مازن عبدالمجيد للفريق الطبي بالمستشفى.

وقال الطبيب، منذ أن جرى تكليفي بالانضمام إلى كتائب الجيش الأبيض بعدد من مستشفيات العزل في مصر، والتي بدأتها من مستشفى الصداقة بأسوان، هذا إلى جانب بعض المستشفيات الخاصة، ووصولًا إلى مستشفى العزل الصحي بإسنا، أدركت أنني مقبل على معركة لم أشهدها مسبقُا في أروقة المستشفيات، فالمرض غامض، والأعراض تختلف من مريض إلى أخر، ولهذا كان لزامًا علي أن أتعهد ببذل قصارى جهدي للحفاظ على أرواح المرضى، حتى وأن تطلب الأمر أن أضحي بحياتي، فالقسم الذي أديته في كلية الطب يلزمني أمام الله بأن لا أتخاذل ولا أتراجع.

ويضيف عارف مازن: "أنا من مواليد فسلطين، وكنت قد أنهيت دراسة الثانوية العامة في وطني، ثم انتقلت لقصر العيني في بداية المرحلة الجامعية، وتخرجت عام 2014 والآن على مشارف إنهاء تخصص طب الطوارئ والحالات الحرجة، وعملت في العديد من المستشفيات الخاصة والحكومية، وكنت بين أول 3 أطباء طوارئ افتتحوا مستشفى إسنا التخصصي بالتزامن مع زيارة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، كما انضممت إلى الفريق الطبي بمستشفى الصداقة للعزل الصحي بأسوان.

ويضيف عارف: "أدرك أن جميع شعوب العالم تقف أمام مفترق طرق إما النجاة أو الهلاك، والحل بسيط ومُجديّ لا يستلزم سوى المكوث في المنازل والتباعد المجتمعي حتى نضمن النجاة من تلك الجائحة.