دواء "كورونا" سيكون من اليمن

أكد وزير الصحة في حكومة ميليشيات الحوثي، طه المتوكل خلال ندوة صحفية، أن دواء وعلاج فيروس كورونا سيكون من اليمن، موضحا أن أبحاثا ودراسات مبشرة بخصوص هذا.

وقال المتوكل "إقتربنا من إكتشاف العلاج وبإذن الله سبحانه وتعالى وبقدرات الأطباء وزملائنا الصيادلة والزملاء في المختبرات الآن تجرى أبحاث طويلة مستفيضة وإن شاء الله سيأتي دواء كورونا من اليمن"

وقد أثارت تصريحات وزير الصحة في حكومة ميليشيات الحوثي، طه المتوكل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة وأنه تفاخر بالسياسة التي إنتهجوها حول إنتشار وباء كورونا في اليمن، معللا ذلك بعدم التعامل مع المصابين كأرقام في البورصة تتسابق وسائل الإعلام لتناولها، وفق تعبيره.