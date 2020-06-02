بسبب قرب الإحتجاجات من البيت الأبيض، نقل ترامب إلى مخبأ سرّي تحت الأرض

أكدت "نيويورك تايمز" أن موظفي الخدمة السرية في البيت الأبيض نقلوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليلة الجمعة، إلى مخبأ تحت الأرض كان يستعمل سابقا خلال الهجمات الإرهابية.

ووفق مسؤولين في البيت الأبيض، فإن الرئيس الأمريكي لم يكن يواجه أي خطر حقيقي عندما نقل للمخبأ السري وإنما تم إتخاذ هذا الإجراء كتدبير إحترازي بسبب قرب الإحتجاجات من البيت الأبيض.

Advertisements

وجاء ذلك بعد تصاعد التوتر والإحتجاجات وعمليات الكر والفر بين المحتجين والشرطة الأمريكية بمحيط البيت الأبيض.