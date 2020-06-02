مسلحون يقتلون 25 شخصا في هجوم على سوق للماشية في بوركينا فاسو

قالت السلطات المحلية في بوركينافاسو، اليوم الأحد، إن 25 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في شرق البلاد السبت؛ إثر هجوم شنه متشددون على سوق للماشية.

ويمثل الهجوم، الذي وقع في قرية كومبيمبيجا في شرق بوركينا فاسو، أحدث أعمال العنف التي سلطت الضوء على الاضطرابات العميقة في مناطق من البلاد. وتحارب بوركينا فاسو مسلحين مرتبطين بتنظيمي القاعدة وداعش منذ 2017.

وقال سايدو سانو حاكم المنطقة: ”الحصيلة المبدئية هي مقتل 25 شخصا وإصابة العديد من الأشخاص“.

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ويأتي الهجوم بعد أن لقي 15 شخصا على الأقل حتفهم يوم الجمعة، في هجوم على رَكب يضم تجارا في بلدة شمال البلاد.

وشن أشخاص يشتبه بأنهم متشددون عددا من الهجمات في تلك المنطقة في العام الماضي. ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن هجوم السبت.

وقتل المئات في العام المنصرم في البلاد، كما اضطر نحو نصف مليون للفرار من منازلهم؛ بسبب الهجمات التي أججت أيضا توترات عرقية ودينية.