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لبنان يفتح مؤقتًا حدوده مع سوريا

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 أعلنت السلطات اللبنانية إعادة فتح الحدود البرية مع سوريا عبر معبري المصنع والعبودية، اليوم الثلاثاء ويوم الخميس المقبل، فقط للرعايا اللبنانيين في سوريا الراغبين بالعودة إلى بلادهم، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

 

وأصدرت المديرية العامة للأمن العام في

لبنان، بيانًا جاء فيه:
 "استنادًا الى مقررات مجلس الوزراء بتاريخ 31/05 المتعلقة بعودة المغتربين اللبنانيين من الخارج، سيصار إلى فتح الحدود البرية مع سوريا عبر مركزي المصنع والعبودية الحدودين بتاريخ 2/6/2020 و4/6/2020 من الساعة 9.00 لغاية الساعة 16.00 أمام اللبنانيين وأفراد عائلاتهم (ابن لبنانية أو ابن لبناني، زوج لبنانية أو زوجة لبناني) فقط المتواجدين في سوريا والراغبين بالعودة الى لبنان".

 

وكانت الحدود قد أغلقت بين البلدين على خلفية جائحة فيروس ، كإجراء احترازي لمكافحة انتشاره.

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