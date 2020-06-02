مع انتشار آلاف عناصر الشرطة والحرس الوطني في العاصمة الأمريكية وفي ولايات أخرى، اليوم الثلاثاء، أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مارك ميلي، خلال تفقده شوارع واشنطن، أن حرية التعبير والتظاهر مصانة في الولايات المتحدة، وفقاً لما نص عليهالدستور الأمريكي.
لكنه شدد على وجوب التزام السلمية بعيداً عن العنف والتخريب، حسبما ذكر موقع العربية.
وقال: "ندعم حرية التجمع والتظاهر، كما حرية التعبير، فهذا مصان بالدستور"، مضيفاً أن الحرس الوطني يحمي حقوقالمواطنين".
يأتي هذا في وقت شهدت عدة مدن أمريكية، لاسيما العاصمة أعمال شغب وتكسير وتخريب.
وتجددت تلك الأعمال، الثلاثاء، بمدينة مانهاتن في نيويورك، حيث سجل تكسير محال ونهب متاجر في الجادة الخامسة، إحدى أرقى المناطق في البلاد.
إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام محلية بالاعتداء على رجال شرطة في المدينة، وإصابة عنصرين بعد صدمهما بسيارة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الأمريكي للمواطنين: تظاهروا بسلمية من دون عنف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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