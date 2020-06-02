على وقع التظاهرات.. هونج كونج لواشنطن: تكيلون بمكيالين

اتّهمت رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج كاري لام، اليوم الثلاثاء، واشنطن باعتماد سياسة "الكيل بمكيالين" لأنّها انتقدت طريقة تعامل حكومتها مع الاحتجاجات العنيفة في المقاطعة في حين أنّ طريقة تعامل الولايات المتحدة مع الاحتجاجات الراهنة فيها لا تختلف كثيراً، حسبما ذكر موقع العربية.

وقالت لام للصحافيين "لقد رأينا بوضوح تامّ في الأسابيع الأخيرة سياسة الكيل بمكيالين التي يتم تطبيقها. أنتم تعرفون أنّ الولايات المتحدة شهدت أعمال شغب ونحن نرى كيف ردّت عليها الحكومات المحلية. وفي هونج كونج، عندما تحصل لدينا أعمال شغب مماثلة نرى الموقف

الذي اعتمدوه (الأميركيون)".

يأتي هذا التعليق، في ظل توتر تصاعد في الآونة الأخيرة بين أميركا والصين على خلفية ملف هونج كونج، المقاطعة الصينية التي تتمتّع بحكم شبه ذاتي، والتي شهدت العام الماضي على مدى أشهر احتجاجات ضخمة وعنيفة مؤيدة للديموقراطية ما لبثت أن قمعتها شرطة مكافحة الشغب التي نفّذت لهذه الغاية أكثر من 9000 حالة اعتقال.

والأسبوع الماضي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عزمه على إلغاء بعض الامتيازات المعطاة لهونج كونج في إطار

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العلاقة الخاصة التي تربطها بالولايات المتحدة، وذلك على خلفية قانون "للأمن القومي" مثير للجدل تريد بكين فرضه على المستعمرة البريطانية السابقة.

ويأتي مشروع القانون هذا بعد تظاهرات حاشدة في هونج كونج عام 2019 ضد نفوذ بكين، اتسمت بأعمال عنف وعزّزت تياراً مؤيداً للديموقراطية كان مهمّشاً في الماضي.

في حين تعتبر واشنطن ودول غربية أخرى أن قانون "الأمن القومي" طريقة مموهة لإسكات المعارضة في هونج كونج وتقليص الحريات، وهو ما تنفيه الصين.

يذكر أن هونج كونج كانت مستعمرة بريطانية وأعيدت إلى بكين بناء على مبدأ "بلد واحد ونظامان" الذي سمح لها بالاحتفاظ ببعض الحريات غير الموجودة في المناطق الأخرى في الصين، وخصوصا اقتصاد حرّ وقضاء مستقلّ وحرية تعبير وبرلمان ينتخب جزئياً بالاقتراع العام.