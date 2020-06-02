إصابة عدد من أفراد الشرطة الأمريكية بطلقات نارية خلال الاحتجاجات

أفادت وسائل إعلام امريكية أن 5 أفراد من الشرطة على الأقل، أُصيبوا بطلقات نارية، خلال الاحتجاجات التي تشهدها عدد من المدن على خلفية مقتل الشاب جوروج فلويد، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقالت وسائل إعلام أمريكية نقلا عنمصادر في الشرطة إن أحد أفراد الشرطة أُصيب بطلق ناري في رأسه خلال الاحتجاجات التي تشهدها مدينة لاس فيجاس.
وفي حادثة أخرى تعرض شرطي لإطلاق نار قرب المحكمة الاتحادية في مدينة
وفي مدينة سانت لويس بولاية ميسوري، أفادت إدارة الشرطة المحلية على "تويتر" أن 4 من ضباط الشرطة أصيبوا بطلقات نارية خلال الاحتجاجات التي تشهدها المدينة.
وقالت إدارة الشرطة إن المصابين الأربعة نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن إصاباتهم لا تشكل خطرًا على حياتهم.
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