كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر تركيا: مذكرة اعتقال بحق 118 عسكريا على خلفية محاولة الانقلاب 2016 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الادعاء العام في تركيا، اليوم الثلاثاء، مذكرة اعتقال بحق 118 عسكريا على خلفية محاولة الانقلاب 2016، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أمر مدعين أتراك يحققون مع وزارة العدل والجيش، باعتقال 228 شخصًا على خلفية صلات مشتبه بها للشبكة تقول أنقرة إنها كانت وراء محاولة انقلاب عام 2016، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول المملوكة للدولة.

كما أمر المدعون العامون بالقبض على 157 شخصًا، من بينهم 101 ضابطًا في الخدمة، في التحقيق الذي أجرته القوات المسلحة التركية، العملية تتم في مقاطعة أزمير الغربية وتمتد عبر 43 مقاطعة"، كما أوردت وكالة "رويترز".

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ويذكر أن منذ محاولة الانقلاب، تم سجن نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة ونحو 150 ألف موظف مدني وعسكري وغيرهم فصلوا أو أُوقفوا عن العمل.

وانتقد الحلفاء الغربيون وجماعات حقوق الإنسان في تركيا حجم الحملة، في حين دافعت أنقرة عن هذه الإجراءات باعتبارها استجابة ضرورية للتهديد الأمني.

ونفى "جولن"، الذي عاش في المنفى الذاتي في ولاية بنسلفانيا منذ عام 1999، أي تورط في محاولة الانقلاب.