كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر "واجبي حماية الشعب".. ماذا قال ترامب عن المتظاهرين؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تظاهرات ضخمة، أمام البيت الأبيض، على خلفية مقتل الشاب الأمريكي من أصل إفريقي، جورج فلويد، ليخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخطاب قوي، معلنا واجبه نحو حماية الشعب، مع تهديدات بمواجهة أعمال الشغب والعنف.

واجبي حماية الشعب

خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخطاب هام بالبيت الأبيض، عقب أعمال الشغب المثارة، على خلفية مقتل الشاب الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد، قائلًا؛ "واجبي الأول هو الدفاع عن هذا الشعب".

موت الشاب لن يذهب سدى

وتابع دونالد ترامب: بالنسبة لجورج وأسرته أقول إن موته لن يذهب سدى، ولكن لن تترك كذلك حركة الغوغائية التى تهدد سلامة الأمريكيين.

حماية الأمريكيين

استمرت تصريحات الرئيس الأمريكي، بأنه سيحمي الأمريكيين، متابعًا إن عدد من الولايات فشلت في مواجهات حركات الأناركية والانتيفا التي لجأت إلى العنف والغوغاء.