كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر الأردن يحبط مخططين إرهابيين استهدفا المخابرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت دائرة المخابرات العامة في الأردن، اليوم الثلاثاء، إحباط مخططين إرهابيين استهدفا مبناها في الزرقاء، وإحدى دورياتها الثابتة، وتم القبض على المتهمين أواخر فبراير الماضي.

وقد أفادت صحيفة "الرأي" الأردنية، بإن المتهمين خططا لعمليتهما الإرهابية نصرة لتنظيم "داعش" الإرهابي، وكانا يتابعان إصدارات التنظيم لتقوية عزيمتهما وترسيخ فكره لديهما، حتى أصبحا يكفران الأجهزة الأمنية كافة، وتحديدا دائرة المخابرات، وفق ما ورد في لائحة الاتهام.

وبحسب إسناد نيابة أمن الدولة يواجه المتهمان، تهمتي المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة الأردنية، عن تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 746 حالة.

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وقالت وزارة الصحة الأردنية: إنها سجلت 13 حالة شفاء جديدة في البلاد، 12 في مستشفى الأمير حمزة، وحالة واحدة في مستشفى الملك عبد الله الجامعي، لافتة إلى أنه تم إجراء 5070 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 193060 فحصا.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,315 مليون إصابة، بينهم أكثر من 375 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,875 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.