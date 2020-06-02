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شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات قصف واستهداف حوثية واسعة على منطقتي الجبلية والطور بالحديدة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 2 يونيو 2020
شهدت قرى ومزارع المواطنين في منطقتي الجبلية والطور جنوب الحديدة، لعمليات استهداف بالأسلحة المتوسطة من مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً.
وأفادت محلية أن مليشيات الحوثي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 صوب منازل ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا ومنطقة الطور بمديرية بيت الفقيه.
وأضافت المصادر ان الإستهداف كان بشكل هستيري وخلف حالة من الرعب والهلع في صفوف المدنيين العزل القاطنين بمنازلهم لاسيما الأطفال والنساء.
وشهدت الأحياء والقرى السكنية في مديرية حيس والفازة ومناطق متفرقة من الحديدة لعمليات قصف واستهداف من مليشيات الحوثي خلال اليوم ضمن خروقاتها للهدنة الأممية وانتهاك مبادرة وقف إطلاق النار
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