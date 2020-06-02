- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن حيس جنوب الحديدة تتعرض للقصف الحوثي والان مع التفاصيل
الثلاثاء 2 يونيو 2020
جددت مليشيا الحوثي – ذراع إيران في اليمن – قصفها على الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن، مستخدمة القذائف المدفعية والأسلحة المختلفة.
وأفادت مصادر محلية، أن المليشيا الحوثية قصفت بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120، حي ربع الحضرمي السكني شمال مدينة حيس.
وأكدت المصادر، ان عناصر المليشيات استهدفت أحياء سكنية متفرقة في المدينة آهلة بالسكان، مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة والأسلحة القناصة.
وأوضحت المصادر، أن القصف والإستهداف الحوثي على الأحياء السكنية، خلّف حالة من الذعر والخوف في صفوف المدنيين الآمنين في منازلهم.
وكانت مليشيات الحوثي قد ارتكبت في أوقات سابقة مجازر بشعة بحق السكان الأبرياء، مخلفة شهداء وجرحى من النساء والأطفال والرجال، في ظل صمت وتخاذل أممي ودولي.
كانت هذه تفاصيل خبر حيس جنوب الحديدة تتعرض للقصف الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.