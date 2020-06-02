حيس جنوب الحديدة تتعرض للقصف الحوثي

الثلاثاء 2 يونيو 2020

جددت مليشيا الحوثي – ذراع إيران في اليمن – قصفها على الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن، مستخدمة القذائف المدفعية والأسلحة المختلفة.



وأفادت مصادر محلية، أن المليشيا الحوثية قصفت بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120، حي ربع الحضرمي السكني شمال مدينة حيس.

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وأكدت المصادر، ان عناصر المليشيات استهدفت أحياء سكنية متفرقة في المدينة آهلة بالسكان، مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة والأسلحة القناصة.

وأوضحت المصادر، أن القصف والإستهداف الحوثي على الأحياء السكنية، خلّف حالة من الذعر والخوف في صفوف المدنيين الآمنين في منازلهم.

وكانت مليشيات الحوثي قد ارتكبت في أوقات سابقة مجازر بشعة بحق السكان الأبرياء، مخلفة شهداء وجرحى من النساء والأطفال والرجال، في ظل صمت وتخاذل أممي ودولي.