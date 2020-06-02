شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: شفاء 1382 حالة من كورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 2 يونيو 2020 أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الثلاثاء، شفاء 1382 حالة من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 14 ألفا و281 حالة.

وقالت الوزارة في بيان إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات مبينة أنه سيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت: شفاء 1382 حالة من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.