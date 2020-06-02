رئيس الوزراء العراقي يطلق لمرحلة الثانية من عمليات "أبطال العراق" العسكرية

الثلاثاء 2 يونيو 2020

أطلق رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، المرحلة الثانية من عمليات "أبطال العراق" العسكرية، لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي جنوب غربي محافظة كركوك (شمال).



ووفق وكالة الأنباء العراقية فإن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وصل إلى المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك.

وأوضحت أن الزيارة تهدف إلى "الإشراف على انطلاق عمليات أبطال العراق، لتعزيز الأمن والاستقرار وتجفيف منابع الإرهاب وملاحقة بقايا داعش في مناطق غرب كركوك والحدود الفاصلة بين محافظتي صلاح الدين وكركوك".

ونقلت عن الكاظمي أن"أبطال القوات المسلحة بجميع صنوفها تتحدى العدو وتقوم بدور بطولي لتجفيف منابع الإرهاب في هذه الظروف الصعبة والتحديات العديدة التي يمر بها البلد".

يذكر أن عمليات أبطال العراق المرحلة الثانية انطلقت اليوم، لتفتيش مناطق جنوب غربي كركوك في الحدود الفاصلة مع محافظتي صلاح الدين وكركوك.

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وتجري العملية بإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي وجميع الوكالات الاستخبارية الأمنية.

وهذه هي الزيارة الأولى للكاظمي إلى المحافظة منذ توليه منصب لرئاسة الحكومة العراقية. مايو/أيار الماضي.

وتنشط عناصر من تنظيم داعش في مناطق من كركوك وتقوم بعمليات لاستهداف المدنيين والقوات الأمنية والعسكرية في المحافظة رغم الانتشار الكبير للقوات العراقية.

ورغم إعلان العراق عام 2017 النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه التي اجتاحها التنظيم صيف 2014 إلا أنه لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في بعض مناطق البلاد، ويشن هجمات بين الحين والآخر.

ومنتصف الشهر الماضي، انطلقت المرحلة الأولى من العمليات لملاحقة فلول التنظيم الإرهابي.

وباشرت تفتيش مناطق وادي عمشة وقره جم جنوب غربي قضاء الدبس والمناطق المحاذية لها للتفتيش وتنفيذ أوامر إلقاء القبض على المطلوبين وملاحقة بقايا عصابات داعش".