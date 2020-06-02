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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترسل حزمة من الإمدادات الطبية إلى جمهورية الشيشان والان مع التفاصيل
الثلاثاء 2 يونيو 2020
أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة حزمة من الإمدادات الطبية والوقائية إلى جمهورية الشيشان لتقديم المساعدات الطبية والمكملات الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنون والطواقم الطبية.
وبحسب وكالة "وام" تضمنت الشحنة إمدادات طبية ومعدات الوقاية الشخصية من فيروس كورونا المستجد قدمتها دولة الإمارات إلى جمهورية الشيشان لمكافحة "كوفيد-19".
ولفتت إلى هذه المبادرة تأتي في إطار تعاون الإمارات مع الدول التي تعمل على محاربة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتعزيزا للجهود العالمية للحد من انتشاره.
كما يأتي تسيير هذه القوافل الإغاثية لمد يد العون لدول العالم الأكثر احتياجا ضمن جهود الإمارات ودورها في مواجهة جاحة كورونا المستجد على المستوى العالمي.
ونجحت دولة الإمارات في تأسيس نموذج رائد لمواجهة الأزمات خلال تعاملها مع تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة وجهود كافة الجهات المعنية والعاملين من مواطنين ومقيمين لصون صحة وسلامة ومختلف أفراد المجتمع.
تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات قدمت حتى اليوم أكثر من 651 طنًا من المساعدات لأكثر من 56 دولة، استفاد منها نحو 651 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية
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