شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي توفر تصاريح للتنقل بين مدن الإمارة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 2 يونيو 2020 أعلنت شرطة أبوظبي توفير تصاريح للتنقل بين مدن إمارة ابوظبي وللخروج من الامارة خلال فترة حظر التنقل اعتباراً من اليوم الثلاثاء 2 يونيو ولمدة أسبوع من “نظام تصاريح الحركة- أبوظبي”، على الموقع الالكتروني لشرطة أبوظبي.

ودعت الشرطة الجمهور الى الالتزام بالقرارات الصادرة عن الجهات المختصة ومراعاة التوقيتات المحددة لبرنامج التعقيم الوطني داخل مدن الإمارة.

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