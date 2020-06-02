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شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في جحانة بصنعاء والان مع التفاصيل
الثلاثاء 2 يونيو 2020
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، 02/حزيران/2020، أهدافا لمليشيا الحوثي في محافظة صنعاء.
وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت غارات على أهداف للحوثيين في مديرية جحانة جنوب شرقي صنعاء.
وأضافت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المنطقة
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