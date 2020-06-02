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التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في جحانة بصنعاء

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 2 يونيو 2020

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، 02/حزيران/2020، أهدافا لمليشيا الحوثي في محافظة صنعاء.

 

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وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت غارات على أهداف للحوثيين في مديرية جحانة جنوب شرقي صنعاء.

 

وأضافت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المنطقة

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