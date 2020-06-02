تونس تعيد فتح حدودها 27 يونيو الجاري

الثلاثاء 2 يونيو 2020

أعلنت السلطات التونسية أمس الاثنين أنّها ستعيد اعتباراً من 27 يونيو الجاري فتح الحدود البرية والبحرية والجوية للبلاد والمغلقة منذ منتصف مارس في إطار التدابير الصارمة التي اتّخذتها للحدّ من تفشّي جائحة كوفيد-19.



وقالت رئاسة الحكومة في بيان على صفحتها على موقع فيسبوك إنّ "الهيئة الوطنية لمجابهة الكورونا" قرّرت خلال اجتماع ترأّسه رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ "فتح الحدود البرية والجوية والبحرية انطلاقاً من 27" يونيو الجاري.

ولم يوضح البيان ماهية الإجراءات الصحية التي ستفرض عند إعادة فتح الحدود، لكنّه أشار إلى أنّ "توضيح كل الجوانب الإجرائية والتنظيمية لهذه الإجراءات" سيتمّ خلال ندوة صحافية ستعقد الأربعاء في مقرّ رئاسة الحكومة.

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وبحسب البيان، تقرّر خلال الاجتماع "السماح بالتنقّل بين الولايات" اعتباراً من الخميس. وفي اليوم نفسه ستبدأ عمليات إجلاء التونسيين بالخارج "مع ضرورة الخضوع لـ7 أيام من الحجر الإجباري في النزل على نفقة العائدين في هذه الرحلات والخضوع لـ7 أيام أخرى إضافية من المتابعة الصحية الصارمة".

وبعدما فرضت السلطات تدابير إغلاق صارمة لاحتواء الفيروس في منتصف مارس بدأت في 26 مايو بالتخفيف تدريجياً من هذه التدابير. وفي هذا السياق سيعاد فتح المقاهي والمساجد اعتباراً من الخميس.

وتؤكّد السلطات التونسيّة أنّها تمكّنت من كبح انتشار كوفيد-19 في البلاد، حيث توفّي لغاية اليوم 48 شخصاً من جرّاء الوباء.