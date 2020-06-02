شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 375 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد حول العالم والان مع التفاصيل

الثلاثاء 2 يونيو 2020 تسبب فيروس كورونا المستجد بأكثر من 375 ألف وفاة في العالم، أكثر من ثلاثة أرباعها في أوروبا والولايات المتحدة، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا الى مصادر رسمية حتى الساعة 5,50 ت غ الثلاثاء.

هذا وأحصيت 375 ألفا و70 وفاة في العالم (من بين 6258474 حالة) بينها 179 ألفا و51 في أوروبا (2167233 حالة)، القارة الأكثر تضررا بالوباء. وسجلت الولايات المتحدة أعلى عدد وفيات (105 آلاف و160) تليها بريطانيا (39 ألفا و045) وإيطاليا (33 ألفا و475) والبرازيل (29 ألفا و937) وفرنسا (28 ألفا و833)

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