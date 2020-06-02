شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تبحث إلغاء الحجر الطبي للقادمين والان مع التفاصيل

الثلاثاء 2 يونيو 2020 قالت صحيفة تليجراف البريطانية إن أعضاء الحكومة البريطانية يبحثون استبدال الحجر الطبي للقادمين إلى المملكة المتحدة كما تم إخطار الوزارات الحكومية بأن تستعد للسماح بالعمل بحلول نهاية يونيو بما يسمى الجسور الجوية المتمثلة في إلغاء الحجر الطبي للسائحين.

Advertisements وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر إن رئيس الوزراء بوريس جونسون "يؤيد شخصيا" الجسور الجوية. وأضافت أن وزارتي النقل والداخلية تلقتا إخطارا بأن تخططا للسماح بالعمل بالجسور الجوية بحلول نهاية الشهر.

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