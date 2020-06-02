شكرا لقرائتكم خبر عن 26 إصابة جديدة بكورونا في المغرب ولا وفيات والان مع التفاصيل

الثلاثاء 2 يونيو 2020 أعلنت وزارة الصحة المغربية مساء أمس الاثنين عن 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مقابل 27 أول أمس، ليرتفع بذلك عدد الإصابات في البلاد إلى 7833 حالة.

ولم تسجل البلاد أية وفاة بالفيروس مقابل حالة واحدة أول أمس لتستقر أعداد حالات الوفاة عند 205، فيما بلغ معدل الوفيات 2.6 في المئة. Advertisements كما تماثل 434 مصابا للشفاء دفعة واحدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 5893. وقالت الوزارة إن وضع الوباء في المغرب بصفة عامة في تحسن مطرد.

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