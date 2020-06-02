شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 11598 إصابة جديدة بكورونا في البرازيل و623 وفاة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 2 يونيو 2020 قالت وزارة الصحة البرازيلية مساء أمس الاثنين إن البلاد سجلت 11598 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد و623 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

Advertisements وبذلك يرتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البرازيل إلى 526447 ويقفز عدد الوفيات إلى 29937.

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