شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف تدمِّر منصة إطلاق صواريخ حوثية في البيضاء والان مع التفاصيل

الثلاثاء 2 يونيو 2020 دمرت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم، منصة إطلاق صواريخ تابعة للحوثيين، في محافظة البيضاء، وسط اليمن.

ووفق مصدر عسكري، دمرت المقاتلات، بغارة جوية منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة لمليشيا ‎الحوثي الإرهابية كانت تتموضع في موقع شعب اليابس بمنطقة الدقيق. Advertisements كما استهدفت المقاتلات بغارة ثانية تجمعات حوثية بموقع الجريف في ذات منطقة الدقيق الواقعة بين مديريتي ذي ناعم والطفة. واسفرت الغارة عن مصرع عدد من العناصر الحوثية وجرح آخرين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقاتلات التحالف تدمِّر منصة إطلاق صواريخ حوثية في البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.