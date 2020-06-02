اليمن.. وفاة نائب مدير أمني السياني في إب بفيروس كورونا

الثلاثاء 2 يونيو 2020

أكد مصدر طبي إن مواطنا يدعى "صادق علي الحاج النخلاني" توفي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.



وأضاف ان القطاع الصحي بالمحافظة اهمال متعمَّد من المليشيا مقارنة بحجم الجبايات والزكاة التي جمعتها من المحافظة وخصصتها لصالح قيادات نافذة لديها.

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مصادر محلية، ذكرت أن مليشيا الحوثي كانت قد عينت "النخلاني" الذي ينحدر من منطقة "دمنة نخلان" بمديرية السياني، نائب لمدير أمن المديرية السياني.

واصيب بالفيروس في منتصف رمضان الماضي، وظل يصارع الم المرض حتى توفي.

هذا وتأتي وفاة النخلاني بعد أقل من 24 ساعة من حالة وفاة مماثلة لقيادي حوثي في مديرية الرضمة شمال شرق محافظة إب ويدعى "عبده صالح البحش"