شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة القبض على لص أثناء اقتحامه متجر «مايكروسوفت» بنيويورك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية ” على حسابها بموقع “تويتر” إلقاء عناصر الشرطة الأمريكية القبض على لص انتهز فرصة الفوضى وأعمال الشغب والاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة في نيويورك لسرقة متجر يتبع شركة” مايكروسوفت”.

ويوثق المقطع قيام 3 من عناصر الشرطة الأمريكية بالقبض على اللص الذى تأخر في الخروج من المتجر قبل إتيان الشرطة، فيما يوضح المقطع تمكن لص آخر من الهروب من المتجر دون القبض عليه.

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وتندلع أعمال شغب واشتباكات بين متظاهرين وقوات الشرطة منذ أيام بعد وفاة مواطن أمريكي يدعى “جورج فلويد” من أصول أفريقية على يد شرطي أبيض.