شكرا لقرائتكم خبر عن أول دولة تعلن إلغاء حج مواطنيها هذا العام جراء وباء كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية إلغاء حج مواطنيها هذا العام جراء وباء كورونا.

ووفقاً لـ”رويترز”، قال فخر الرازي وزير الشؤون الدينية الإندونيسي: إن قرار إلغاء رحلات الحج هذا العام اتخذ بسبب تفشي فيروس كورونا واستمرار القيود على السفر.

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وأضاف “الرازي”، اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي: إن جائحة كورونا أثّرت بشكل كبير على المستوى العالمي وعلى الجوانب الاجتماعية ودور العبادة.

وأشار الوزير إلى أن الفريق اتفق على ضرورة إلغاء الحج هذا العام بشكل كامل بسبب عدم وجود الوقت الكافي الذي يسمح للوزارة بالاستعداد والتنسيق واستقبال طلبات الراغبين في الحج وخلافه.

وكان من المقرر أن تبلغ حصة الحجاج الإندونيسيين هذا العام 221 ألف حاج وأفاد موقع الوزارة بأن 90 % منهم تقدموا بالفعل بطلبات للسفر.