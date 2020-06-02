ترامب يهدد بنشر الجيش لوقف الاضطرابات في المدن الأمريكية



هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر الجيش إذا رفضت المدن أو الولايات اتباع توصيته بنشر الحرس الوطني لوقف الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها البلاد على مدار ستة أيام بعد وفاة جورج فلويد.

وقال ترامب في أول تصريحات له من البيت الأبيض على ضوء تلك الاضطرابات، إنه يتعين على حكام الولايات تحقيق "تواجد ساحق لـ (سلطات) تنفيذ القانون" ونشر الحرس الوطني "بأعداد كافية لنتمكن من السيطرة على الشوارع". وأضاف: "إذا رفضت المدينة أو الولاية اتخاذ تلك الإجراءات، فسأقوم بنشر الجيش وحل المشكلة بسرعة لهم".

وكانت قد اجتاحت مظاهرات سلمية وأعمال شغب ونهب عدة مدن في جميع أنحاء البلاد احتجاجاً على قتل فلويد الأسبوع الماضي.

وقال ترامب، الذي أعلن نفسه "رئيساً للقانون والنظام"، إنه بصدد اتخاذ إجراءات رئاسية فورية "لوقف العنف واستعادة الأمن والسلامة في أمريكا".

واستخدمت الشرطة الأمريكية مساء الاثنين الغاز المسيل للدموع خارج البيت الأبيض لتفريق متظاهرين في حديقة لافاييت بارك.

ودفعت عناصر من الشرطة المتظاهرين السلميين في الغالب بعيدا عن الطريق للسماح للرئيس الأمريكي بالوصول إلى كنيسة سانت جون لالتقاط صورة فيما كانت مروحيات تحلق فوقه.



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