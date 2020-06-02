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دولة إسلامية تلغي الحج هذا العام

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أعلنت وزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا إلغاء الحج هذا العام بالنسبة لمسلمي هذه الدولة التي تعد أكبر الدول الإسلامية سكانا بسبب تفشي جائحة المستجد.

وقال فخر الرازي وزير الشؤون الدينية الإندونيسي، إن قرار إلغاء رحلات الحج هذا العام اتخذ بسبب تفشي فيروس كورونا واستمرار القيود على السفر ويخرج مئات الآلاف من الإندونيسيين سنويا في رحلات حج لزيارة الحرمين الشريفين في مكة والمدينة بالسعودية.

وتطبق إندونيسيا نظام حصص لا يسمح للشخص بأداء الحج سوى مرة واحدة كل 20 عاما، وفقا لأمانة مجلس الوزراء.

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وكان من المقرر أن تبلغ حصة الحجاج الإندونيسيين هذا العام 221 ألف حاج، وأفاد موقع الوزارة بأن 90 بالمئة منهم تقدموا بالفعل بطلبات للسفر.

 

وكانت السلطات  قد صرحت مؤخرا بأن الحج والعمرة هذا العام معلقان لحين إشعار آخر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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