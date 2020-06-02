من هو جورج فلويد الذي ذكر مقتله بمعاناة المواطنين السود الأمريكيين؟

ولد جورج فلويد في ولاية كارولينا الشمالية. ترعرع ودرس في مدينة هيوستن في حي يقع جنوب مركز المدينة، ولديه ابنة عمرها ست سنوات تعيش مع والدتها. وقد وصفته زوجته "روكسي واشنطن" في حديث إلى صحيفة "هيوستن" بالأب "الجيد" لابنتهم.برع فلويد في كرة القدم الأميركية وكرة السلة التي لعبها مع صديقه القديم، ونجم الدوري الأميركي للمحترفين ستيفن جاكسون.وقال جاكسون: "كان فلويد يسعى لتغيير حياته"، وانتقل إلى مينيسوتا للعمل من أجل إعالة عائلته قبل أن يضيف "كان صديقي يفعل كل شيء بشكل صحيح وقتلوه"!

الموسيقى مهنته الاولى



عمل فلويد كراقص راب وكان يشارك في عروض بأكبر مدينة في تكساس. وجاء دخوله في عالم الموسيقى، بحسب زوجته، عندما لم يتمكن من إكمال دراسته عام 1999.

