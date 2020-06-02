من هو جورج فلويد الذي ذكر مقتله بمعاناة المواطنين السود الأمريكيين؟

رياضي بارع
برع فلويد في كرة القدم الأميركية وكرة السلة التي لعبها مع صديقه القديم، ونجم الدوري الأميركي للمحترفين ستيفن جاكسون.
وقال جاكسون: "كان فلويد يسعى لتغيير حياته"، وانتقل إلى مينيسوتا للعمل من أجل إعالة عائلته قبل أن يضيف "كان صديقي يفعل كل شيء بشكل صحيح وقتلوه"!
الموسيقى مهنته الاولى
عمل فلويد كراقص راب وكان يشارك في عروض بأكبر مدينة في تكساس. وجاء دخوله في عالم الموسيقى، بحسب زوجته، عندما لم يتمكن من إكمال دراسته عام 1999.
حارس أمن في مطعم
قبل وفاته كان يعمل كحارس أمنٍ في مطعم وبار "كونغو لاتين بيسترو" وكان صاحب المطعم يصفه بـ"الصديق". وكان المطعم مقفلاً منذ آذار الماضي بسبب فيروس كورونا وظل جورج من دون عمل منذ تلك الفترة حتى تاريخ وفاته خنقاً من قبل احد افراد الشرطة في المدينة
اشعلت وفاته فتيل الاحتجاجات في امريكا مما ادى الى فرض حظر تجول في اكثر من 25 مدينة امريكية.
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