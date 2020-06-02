بالصور.. حال 'تسواهن' في العمارة

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تناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صورا لنصب "تسواهن" في مدينة العمارة وهو يعاني من الاهمال.
وذكرت احدى الصفحات ان "تسواهن، هو نصب قديم موجود في مدينة العمارة بمحافظة ميسان، حيث صمّم من قبل الفنان والنحات الراحل أحمد البياتي في ثمانينيات القرن الماضي، تخليداً للمرأة العراقية والميسانية التي كافحت وساندت بلدها أيام الحرب العراقية الإيرانية".
واضافت ان "النصب عليه آثار إطلاق رصاص حي، وقد تصدأت أجزاءٌ منه وتآكلت دون اهتمام من الجهات المعنية".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.