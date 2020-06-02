بالصور.. حال 'تسواهن' في العمارة

تناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صورا لنصب "تسواهن" في مدينة العمارة وهو يعاني من الاهمال.

وذكرت احدى الصفحات ان "تسواهن، هو نصب قديم موجود في مدينة العمارة بمحافظة ميسان، حيث صمّم من قبل الفنان والنحات الراحل أحمد البياتي في ثمانينيات القرن الماضي، تخليداً للمرأة العراقية والميسانية التي كافحت وساندت بلدها أيام الحرب العراقية الإيرانية".

واضافت ان "النصب عليه آثار إطلاق رصاص حي، وقد تصدأت أجزاءٌ منه وتآكلت دون اهتمام من الجهات المعنية".

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