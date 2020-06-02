بالفيديو كورونا يتربص بمخيمات المهجرين العراقيين

فاقم انتشار فايروس كورونا المستجد في البلاد الذي تخطّى عدد الإصابات به حاجز الـ الاربعة الاف إصابة، معاناة النازحين والمهجرين الذين مازال عشرات الآلاف منهم داخل مخيمات تفتقد لأبسط شروط السلامة الصحية وفضلا عن مخاوف اقتحام الوباء للمخيمات، فإن حظر التجوال الذي فرض كإجراء للحد من انتشار الفايروس، حال دون وصول حملات التعفير والمساعدات الغذائية لهم. وبالرغم من توالي التحذيرات على الصعيديين المحلي والأممي، من خطورة وصول فايروس كورونا إلى هذه الخيام، تواصل الجهات الحكومية ومنها وزارة الصحة إهمال الملف وهذه الشريحة بشكل كامل.هؤلاء المواطنون الذين تركوا منازلهم بغير حق.. وصفوا هذه الاجراءات الحكومية لردع هذه الجائحة بالخجولة ولا تتناغم مع طبيعة الخطر المحدق الذي يسببهُ هذا الوباء. فلا منحة مالية لهم خاصة وان اغلبهم يعشون تحت خط الفقر.

اكثر من سبعين عائلة تعيش بهذه الخيام التي تفتقر لابسط مقومات العيش الكريم تواجه مصيرا مجهولا والسبب في ذلك بحسب الاهالي يرجع الى اهمال الجهات الحكومية لهذه الشريحة.