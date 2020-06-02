بالصور.. كهوف وانفاق في الحضر والنصر وبغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، عن العثور على كهوف وانفاق في مناطق الحضر والنصر وبغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بالتزامن مع إنطلاق عمليات ( أبطال العراق- نصر السيادة ) وبأشراف القائد العام للقوات المُسلحة، شرعت تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب المُتمثلة بقيادتي العمليات الخاصة الأولى والثانية بواجبات تفتيش شملت مناطق ( قضاء وصحراء الحضر - منطقة جُرف النصر - مناطق جنوب وجنوب غرب بغداد ) وبإسناد طيران الجيش العراقي وطيران التحالُف الدولي".

واضافت ان "العملية اسفرت عن تدمير كُهوف وأنفاق واوكار ومقتل ما بداخلها من الإرهابيين"، مشيرة الى ان "تشكيلات الجهاز تمكنت من القاء القبض على عنصرين إرهابيين مطلوبين وفق المادة (٤) إرهاب والعثور على عبوات ناسفة وقذائف وأحزمة ناسفة وأجهزة كاتمة للصوت".

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