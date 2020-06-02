سر "يوم القيامة" يغضب ترامب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم يستطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إخفاء غضبه من الأنباء التي كشفت اختباءه في قبو البيت الأبيض المُحصن (مركز عمليات الطوارئ) المعروف بـ"يوم القيامة".



وقال مصدر أمريكي مطلع إن رغبة ترامب في الظهور بمكان الاحتجاجات كانت من أسباب خروجه لالتقاط صورة أمام كنيسة سانت جون القريبة من البيت الأبيض، بحسب (سي إن إن).

ووفقاً للمصدر الأمريكي فإن إن الرئيس ترامب أخبر مساعديه أنه يريد الظهور خارج بوابات مقر البيت الأبيض.

وأصيب الرئيس الأمريكي بـ"إحباط" من أنه تم تصويره على أنه قلق من الاحتجاجات خارج البيت الأبيض واختبأ تحت الأرض في القبو المحصن، معتقدا أنه بدا ضعيفا.

وتوجه ترامب مساء أمس الاثنين سيرا وسط حراسة أمنية مشددة من البيت الأبيض إلى كنيسة سانت جون، التي طالتها أعمال تخريب ليل الأحد.

ووقف ترامب أمام الكنيسة لالتقاط الصور رافعا الكتاب المقدس، قائلا: "لدينا دولة عظيمة".

وكانت مصادر كشفت عن نقل ترامب وزوجته ميلانيا وابنهما بارون إلى القبو المحصن في ظل الاحتجاجات خارج البيت الأبيض مساء الجمعة.

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ولم يظهر ترامب الأحد وقضى معظم يوم الاثنين خلف أبواب مغلقة، ما أدى إلى قلق حتى من حلفائه من أنه كان غائبًا في لحظة أزمة وطنية.

وأثارت مقتل المواطن الأمريكي صاحب البشرة السمراء جورج فلويد، الذي ظهر في فيديو وهو يجاهد لالتقاط أنفاسه بينما يجثو ضابط شرطة أبيض بركبته فوق عنقه، موجة احتجاجات عارمة بدأت من منيابوليس وامتدت عبر أنحاء الولايات المتحدة، وتخللها أعمال شغب وعنف.

ومركز عمليات الطوارئ تم إضافته تحت الجناح الشرقي للبيت الأبيض خلال إدارة الرئيس الأمريكي الراحل فرانكلين روزفلت في الحرب العالمية الثانية، ويعرف المركز أيضا بأنه مخبأ "يوم القيامة".

والمركز شديد التحصين وملحق به أنظمة دفاعية لحماية الرئيس وطاقم إدارته من أي هجوم محتمل. ولا يمكن الوصول له إلا عن طريق مصعد يقع خلف أبواب متعددة يتحكم به أنظمة "بيومترية".

وبدأ العمل في الملجأ السري للبيت الأبيض في خمسينات القرن الماضي أبان حكم إدارة الرئيس هاري ترومان، حيث كانت مباني البيت الأبيض في حالة متدهورة، وتطلب عملية إعادة إعمار ضخمة.

وكانت آخر أعمال التحديثات في زمن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ليشمل المخبأ السري مناطق تحت المرج الشمالي للبيت الأبيض وبتكلفه تجاوزت 376 مليون دولار.