تطور الاحتجاجات الأمريكية.. إطلاق نار على 4 من عناصر الشرطة من جانب المتظاهرين

أعلنت شرطة مدينة سان لويس في ولاية ميسوري، أن هناك إطلاق نار تم على 4 من عناصرها من جانب المتظاهرين في الأحداث التى تشهدها بعض الولايات بسبب الاحتجاج على مقتل جورج فلويد، الأمريكي من أصول إفريقية على يد رجل شرطة.

من هو جروج فلويد الذي أشعلت وفاته الاحتجاجات الأمريكية؟

جورج فلويد أمريكي من أصل أفريقي عاش مرحلة مراهقته في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، وكان يعيش في حيّ “ذا ثيرد وارد”، وهو معقل مجتمع الأفارقة الأمريكيين ويعمه الفقر وللمدينة تاريخ مع العنصرية وغياب المساواة الاقتصادية كحال أي مدينة أمريكية أخرى، وفقًا لـ”BBC”.

ولعب جورج فلويد كرة القدم الأمريكية في بطولة ولاية تكساس عام 1992، ودخل السجن سابقًا عام 2007 لاتهامه بالسرقة تحت تهديد السلاح وظل هناك لمدة 5 سنوات، وعند وفاته قبل 6 أيام في مايو الماضي كان عمره 46 عامًا، وعند توقيفه قبل أيام والتي قتل على إثرها، زُعم أنه حاول شراء سجائر بـ20 دولارا مزورة.