دكا: تسبب فيروس كورونا المستجد بأول وفاة في مخيمات اللاجئين في بنغلادش، حيث يقيم حوالى مليون من الروهينغا في فقر مدقع، كما أعلنت السلطات الصحية المحلية الثلاثاء.
الضحية هو لاجئ من الروهينغا يبلغ من العمر 71 عامًا كان يقيم في كوتوبالونغ، أكبر مخيم لاجئين في العالم. وقال توها بويان مسؤول القطاع الصحي في منطقة كوكس بازار، حيث تقع مخيمات الروهينغا، إن اللاجئ "توفي في 31 مايو لكننا تلقينا تأكيد وفاته بكوفيد-19 الليلة الماضية".
وأظهرت الفحوصات أن 29 شخصًا على الأقل من الروهينغا، الأقلية المسلمة المضطهدة في بورما المجاورة، جاءت نتيجتهم إيجابية حتى الآن في بنغلادش.
في مواجهة ارتفاع عدد الإصابات في المخيمات، وضعت بنغلادش في الأسبوع الماضي حوالى 15 ألفًا من الروهينغا يقيمون فيها، في الحجر الصحي.
يخشى خبراء الأوبئة منذ عدة أشهر انتشار وباء كوفيد-19 في هذه المخيمات المكتظة، حيث يتعذر الالتزام باجراءات التباعد الاجتماعي، فيما لم تتم توعية السكان بشكل كاف ازاء مخاطر الفيروس.
لتجنب انتشار الوباء، فرضت دكا قيودًا جذرية منذ أسابيع عدة على مداخل مخيمات الروهينغا. وتسجل بنغلادش رسميا حتى الآن 672 وفاة من بين 49 ألف و532 إصابة مؤكدة بكوفيد-19.
مواضيع قد تهمك :
كانت هذه تفاصيل خبر أول وفاة بكورونا في مخيمات اللاجئين الروهينغا في بنغلادش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.