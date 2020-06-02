شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة بالنواب للتخلص الآمن من نفايات الكمامة بعد إلزام المواطنين بارتدائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عمرو غلاب، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن التخلص الآمن من نفايات الكمامات التى بدأ المواطنون فى الالتزام بارتدائها فى إطار المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا المستجد ومنع تفشي الوباء في البلاد، وفي إطار تنفيذ قرار الحكومة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات في وسائل المواصلات العامة والمصالح والمنشآت الحكومية وأماكن التجمعات وغيرها.

وأكد غلاب في طلب الإحاطة، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عملت علي تقديم النموذج الأفضل للمواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا بمشاركة كافة المؤسسات والهيئات، وسط هدف رئيسي متمثل فى الحفاظ علي صحة وسلامة الجميع دون أى اعتبارات أخري، يتم مواجهته بشكل يرضي جميع الأطراف.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن التحركات المختلفة بكافة المستويات تضمنت إلزام مرفق بغرامة متعلق بارتداء الكمامة فى كل أماكن التجمعات ووسائل النقل والمواصلات وأيضا كافة المصالح الحكومية، وهو الأمر الذي لاقي ترحيب شديد من المواطنين، وظهرت العديد من الشواهد الخاصة بالالتزام، حيث منها الكمامات التى تستخدم بشكل يومي أو لمدة زمنية معينة وعقب ذلك يتم إلقائها فى النفايات والقمامة التى يكون مصيرها شوارع مصر المختلفة، وتعمل العديد من الإدارات المحلية بمختلف محافظات مصر علي جمعها من خلال تجمعات القمامة بمختلف الشوارع. ولفت إلي أن التخلص الآمن من نفايات الكمامة ضرورة مهمة، حتى لا يتم إعادة تدويرها من قبل منعدمي الضمير، أو استغلالها بشكل أو بآخر، خاصة أن بعض المشاهد أظهرت شروع البعض فى بيعها علي الأرصفة فى عدد من الميادين، وهو الأمر الذي يستوجب الردع والمواجهة الحاسمة، مع التخلص الآمن من نفايات الكمامات التى يكون مصيرها فى تجمعات القمامة التى تعمل الوحدات المحلية بمختلف محافظات مصر علي نقلها إلي المحارق، وذلك استكمالا لتحقيق الهدف الأسمي نحو الحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.